Pnrr, il Governo non rassicura i sindaci  

Le rassicurazioni del Viminale non sono bastate. I sindaci, preoccupati dalla ridefinizione del Pnrr, rilanciano i loro timori sui tagli agli interventi per le periferie nel piano Recovery. Dopo l'incontro dell'Associazione con il ministro dell'Interno, il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, lancia un allarme: «dai finanziamenti Pnrr sono state spostate le opere del Piani urbani integrati, sono progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate». Parole che arrivano nonostante Piantedosi, in linea con il ministro Fitto, avesse garantito sulla continuità dei progetti. «Usciamo dall'incontro con un impegno, ma anche con una domanda», chiarisce Decaro riferendosi alla «proposta di definanziamento sui Pui, opere cruciali per le nostre città, interventi per le periferie che potranno risanare situazioni sociali ed economiche difficili: perché dobbiamo metterle a rischio con un cambio immotivato della fonte di finanziamento?», sostiene il numero uno dell'Anci.

Durante l'incontro i Comuni avrebbero ricordato che in alcune città - come Roma, Firenze, Bologna, Messina e Cagliari - gli interventi di quei progetti sui Piani urbani integrati sarebbero stati già tutti aggiudicati. «Ma ora resta un quadro del tutto incerto perché privo di dati chiari», commenta il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

RIPRODUZIONE RISERVATA