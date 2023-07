Pnrr, il Governo cambia strategia  

Una revisione preliminare degli obiettivi, per evitare lungaggini nelle verifiche e limitare i rischi che incombono sul Pnrr. Da oltre sei mesi in attesa della terza rata, il Governo vara un “cambio di metodo” e sceglie questa soluzione per la tranche successiva, da 16 miliardi di euro. Il ministro Raffaele Fitto la annuncia come una svolta dopo l'intesa con la Commissione europea sulle modifiche a 10 dei 27 obiettivi previsti per il primo semestre 2023. E coglie l'occasione per ribattere agli attacchi delle opposizioni, chiarendo che sui ritardi non ci sono «riferimenti oggettivi imputabili» a questo esecutivo e promettendo di presentarsi martedì prossimo in Parlamento per la relazione semestrale. «Siamo all'emergenza nazionale», dice Carlo Calenda (Azione). Da Fitto «inutili giri di parole», taglia corto il M5s. Mentre Avs e Pd chiedono che Giorgia Meloni «riferisca al Parlamento sulle revisioni al Pnrr».

In Aula

Nel mentre è atteso per oggi il primo via libera alla delega fiscale. L'Aula della Camera dovrebbe, infatti, respingere le 250 proposte di modifica, tutte di opposizione, e dare il via libera al provvedimento. Il testo passerà poi al Senato per tornare a Montecitorio in terza lettura entro la pausa estiva e fare in modo che, attraverso i decreti attuativi, una serie di misure entrino in vigore già a partire dal 2024. Molti i ritocchi alla legge quadro nell'ambito dell'iter in commissione Finanze alla Camera. E altri sono già in pista per il Senato dove è previsto che l'esame si concentri in particolare sulla seconda parte del testo con tributi locali, riscossioni e sanzioni. Intanto il Pd presenta la propria controriforma, basata su un impianto progressivo in aperto contrasto con quello del centrodestra che prevede tra l'altro la flat tax incrementale per i lavoratori autonomi (quella per i dipendenti è stata messa in stand by nell'esame a Montecitorio) e la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre. Critiche «disordinate e non circostanziate», replica la maggioranza con il presidente di FdI della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, secondo il quale sono «in difficoltà nel contrapporre alla delega fiscale elementi di critica fondati».

RIPRODUZIONE RISERVATA