Pnrr, Gentiloni sprona il Governo: «Bisogna fare presto» 

Il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza continua a tenere banco nel dibattito politico con il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, che sprona l'Italia a «fare bene e presto». Questo perché il problema non è «denunciare i ritardi ma evitare che si producano». E sull'altro fronte aperto, quello del Mes, arriva l'invito a procedere «con la ratifica», perché «non si tratta della Spectre». Il giorno dopo le raccomandazioni di Bruxelles, Gentiloni ricorda che il governo italiano sul fronte del Pnrr ha fatto la terza richiesta di erogazione, e «dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi mesi la parte fondamentale deve svilupparsi». A livello europeo sono stati già erogati 154 miliardi di cui 67 miliardi all'Italia, che diventeranno «presto 86, quindi una cifra piuttosto consistente». Quando arriverà l'erogazione della terza rata, la cifra erogata sarà vicina «alla metà dell'insieme delle risorse che abbiamo fin qui erogato», spiega il commissario europeo. Sul fronte del governo, intanto, il ministro Raffaele Fitto avvia il lavoro con le Regioni sui fondi di coesione e sul Pnrr. Un percorso che mira «a valorizzare le potenziali sinergie tra i diversi strumenti delle politiche di coesione e il Pnrr».

I conti pubblici

Il ministro Urso difende l'azione del governo che sul Pnrr sta «facendo quello che serve al Paese». È in corso il monitoraggio dei progetti inseriti dal «precedente governo, affinché sia chiaro - aggiunge - se quei progetti sia possibile realizzarli nei tempi dovuti». Sui conti pubblici arrivano le rassicurazioni di Giancarlo Giorgetti, il quale ha ribadito l'approccio «prudente e responsabile» del governo. Avere i conti in ordine rappresenta «una necessità assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni su famiglie e imprese».

