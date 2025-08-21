Pnrr e transizione digitale, ecco i fondi per la Provincia 

Transizione digitale: la Provincia del Medio Campidano vola verso la modernizzazione e l’efficientamento dei propri servizi grazie ad un finanziamento di 931.712 euro provenienti dai fondi del Pnrr. Una somma importante che offre all’ente l’opportunità di migrare i propri dati al cloud nazionale, un modello di infrastrutture informatiche che, tramite Internet, consente un salto di qualità nelle strategie di digitalizzazione della pubblica amministrazione. «Lo scorso aprile - ricorda il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu - abbiamo partecipato al bando del Governo che ha messo a disposizione fondi importanti per rafforzare le infrastrutture digitali delle province e delle città metropolitane. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del Governo di ammissione al contributo. La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, riduce la burocrazia, semplifica l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, migliora l’efficienza e la trasparenza. Presto la gara per l’individuazione dell’operatore economico che supporterà l’Ente nella realizzazione del progetto». Un passo avanti a vantaggio dei futuri amministratori che prederanno servizio dopo le elezioni del 29 settembre. Tra i benefici dell’iniziativa ci sono la sicurezza dei dati, affidabili e disponibili online 24 ore su 24, procedure più semplici anche all’interno dell’ente. Infine minori costi di gestione e minore impatto ambientale grazie all’utilizzo di infrastrutture centralizzate, in linea con gli obiettivi di innovazione digitale fissati dall’Unione Europea e dal Governo.

