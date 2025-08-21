VaiOnline
Servizi.
22 agosto 2025 alle 00:41

Pnrr e transizione digitale, ecco i fondi per la Provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Transizione digitale: la Provincia del Medio Campidano vola verso la modernizzazione e l’efficientamento dei propri servizi grazie ad un finanziamento di 931.712 euro provenienti dai fondi del Pnrr. Una somma importante che offre all’ente l’opportunità di migrare i propri dati al cloud nazionale, un modello di infrastrutture informatiche che, tramite Internet, consente un salto di qualità nelle strategie di digitalizzazione della pubblica amministrazione. «Lo scorso aprile - ricorda il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu - abbiamo partecipato al bando del Governo che ha messo a disposizione fondi importanti per rafforzare le infrastrutture digitali delle province e delle città metropolitane. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del Governo di ammissione al contributo. La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, riduce la burocrazia, semplifica l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, migliora l’efficienza e la trasparenza. Presto la gara per l’individuazione dell’operatore economico che supporterà l’Ente nella realizzazione del progetto». Un passo avanti a vantaggio dei futuri amministratori che prederanno servizio dopo le elezioni del 29 settembre. Tra i benefici dell’iniziativa ci sono la sicurezza dei dati, affidabili e disponibili online 24 ore su 24, procedure più semplici anche all’interno dell’ente. Infine minori costi di gestione e minore impatto ambientale grazie all’utilizzo di infrastrutture centralizzate, in linea con gli obiettivi di innovazione digitale fissati dall’Unione Europea e dal Governo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 