Pnrr e riforme, il Governo accelera 

Aveva chiesto a tutti i ministri di stilare la lista delle priorità di ciascun dicastero per mettere a punto un cronoprogramma che vada al di là delle grandi riforme che dovrebbero caratterizzare il primo anno di governo di Giorgia Meloni. Ma se uno schema ancora non è definito ci sono diversi appuntamenti, tra Roma e Bruxelles, che potrebbero mettere in tensione la maggioranza. Archiviato il risultato elettorale delle regionali, e pure l'incidente innescato dalle parole di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, il sostegno a Kiev rimane un tema delicato. La premier sta preparando il viaggio (la data è ancora incerta).

I temi in agenda

Non sono previste a stretto giro votazioni sul punto ma un nuovo invio di armi, ad esempio, potrebbe fare alzare di nuovo la temperatura dei rapporti tra gli alleati. Per Meloni la primavera sarà concentrata sull'economia, e non solo per la tornata di nomine delle grandi partecipate pubbliche. Il prezzo del gas continua a calare e le stime migliorano. Ossigeno per un governo che potrebbe così ridurre la dote delle misure contro il caro-bollette che andranno rinnovate, anche se riviste. Peraltro nel primo Def, da scrivere entro inizio aprile, dovrebbe arrivare l'indicazione di orizzonte e risorse per le riforma del fisco e delle pensioni, su cui già la ministra Elvira Calderone ha avviato il confronto con i sindacati. E del reddito di cittadinanza.

Tempi della trattativa

Temi su cui Lega e FI hanno creato problemi anche a Mario Draghi, quando sostenevano il governo di unità nazionale. I margini di manovra dipenderanno anche dal successo della trattativa, che va chiusa entro aprile, per la revisione del Pnrr e per la scrittura del nuovo capitolo legato al Repower Eu. Nel frattempo, anche per non indispettire gli interlocutori europei già in allarme sui balneari, l'esecutivo dovrebbe sciogliere il nodo del Mes. Di fatto Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti hanno lasciato intendere che la riforma del regolamento del meccanismo europeo di stabilità sarà ratificata, anche se si ribadirà che non c'è nessuna intenzione di richiederlo. Di pari passo con i dossier economici Meloni vorrebbe portare avanti anche quelli delle altre riforme. Dato il primo via libera all'autonomia, ora dovrebbe toccare alle riforme istituzionali, mentre si scalda il fronte della giustizia.