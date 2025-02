Pnrr e beni culturali, incontro a Cagliari 

I percorsi di Innovazione e.Ins Spoke 2 proseguono il tour in Sardegna con la tappa di Cagliari prevista per giovedì alla Facoltà di Economia. Il ciclo di eventi per la competitività delle piccole e medie imprese (Pmi) del turismo e dei beni culturali nei mercati marginali è una misura finanziata dal Pnrr. L’entità del finanziamento per lo Spoke 2 è di circa 12 milioni di euro.

L’incontro è rivolto a Pmi, start-up, incubatori d’impresa, associazioni di categoria, Enti Locali, Gal, Flag, parchi nazionali e regionali, Fondazioni, Università e scuole per illustrare i bandi disponibili e le opportunità messe in campo dal progetto e.Ins Spoke 2.

Obiettivo dell’incontro: grazie ai fondi del Pnrr, promuovere la realizzazione di progetti innovativi in ambito turistico e culturale attraverso l'adozione di tecnologie e processi di digitalizzazione, favorendo sinergie tra imprese, enti locali, ricerca accademica e cittadinanza. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente le comunità locali nell'innovazione di processo e di prodotto in ambito turistico, attraverso il trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze, valorizzando al contempo il potenziale delle aree interne dell'Isola. I percorsi di Innovazione e.Ins Spoke 2 chiuderanno il tour a Iglesias giovedì 13 febbraio.

