Pnrr, due milioni  per gli Enti locali 

Due milioni per rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali (province e città metropolitana di Cagliari) nell’attuazione dei finanziamenti europei, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, e delle misure finanziate da fondi regionali e nazionali. «Per garantire la realizzazione degli investimenti nei tempi previsti dal Piano, abbiamo approvato i criteri di riparto delle risorse stanziate con la Legge di Stabilità», spiega l’assessore agli Enti locali, Aldo Salaris.

L’assessore

«Si tratta», prosegue l’esponente della Giunta Solinas, «di un intervento volto a incrementare la capacità amministrativa degli enti locali in relazione alle attività connesse all'attuazione del Pnrr e degli interventi che fanno capo ad altre importanti linee di finanziamento, che fa fronte alle problematiche e alle carenze più volte evidenziate dagli stessi Enti locali». La ripartizione delle risorse, specifica l’assessore, dovrà però essere accostata da un’attività di monitoraggio delle amministrazioni beneficiarie del contributo, che dovranno rendicontare le spese effettivamente sostenute.

I criteri

Secondo i criteri approvati, una quota pari al 40% dello stanziamento è riservata alla ripartizione in parti uguali tra i beneficiari mentre la restante quota del 60%è ripartita tra tutti i beneficiari in misura proporzionale alla popolazione residente che risulta dall’ultimo censimento Istat (2021). Le risorse non utilizzate potranno essere impiegate, per le stesse finalità, per le spese sostenute fino al primo semestre del 2024.

Asel

Settembre sarà un mese caldo per i Comuni sul fronte dell’utilizzo dei fondi del Pnrr, della loro gestione e della rendicontazione oltre che del monitoraggio dei progetti. Scendono in campo le loro associazioni, in particolare l’Asel Sardegna che per venerdì 8 settembre ha organizzato a Cagliari, nella sala convegni in piazza Galilei 17 un importante seminario di aggiornamento. Sarà illustrato nei dettagli il “Sistema Regis” attraverso l’esame di tutte le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato sul monitoraggio dei progetti per chiarire i compiti e le responsabilità sia delle Amministrazioni Centrali sia dei soggetti attuatori oltre alle informazioni pratiche sui dati e sui documenti da inserire, con le relative scadenze. La docenza è affidata alla Barbara Ruspandini, esperta di valore internazionale in monitoraggio e rendicontazione Pnrr e Fondi strutturali.

