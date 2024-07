Pnrr, corsa per spendere 30 milioni 

Dal completamento del lungomare del Poetto alla rinascita delle Fornaci Picci, sino al polo sportivo di Sa Forada. Il Comune accelera sulle grandi opere legate al Pnrr, con una cabina di regia e l’arrivo di una nuova dirigente dedicata ai progetti finanziati con i fondi europei. Il nuovo ingresso in Municipio è stato ufficializzato ieri: Barbara Mura è nominata dal sindaco sino al 30 giugno del 2027. Una collaborazione di tre anni volta soprattutto a dare slancio ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla città.

Il primo cittadino

«Grazie a questo innesto rafforzeremo il coordinamento per la spendita delle risorse Pnrr che abbiamo conquistato in questi anni, con una figura dirigenziale che si occuperà in via prioritaria di questo», commenta il sindaco Graziano Milia. «La realizzazione nei tempi consoni di questi progetti è un obiettivo importante per la crescita della città, a vantaggio innanzitutto dei quartesi, ma anche», sottolinea, «per un più consono posizionamento di Quartu nel contesto metropolitano e regionale».

I finanziamenti

Sullo sfondo ci sono i circa trenta milioni del Pnrr che riguardano tutta la città - dal centro al litorale -, con oltre dieci progetti vincenti e altrettanti interventi destinati a cambiare in gran parte il volto di Quartu. Il primo finanziamento incassato risale al 2021: 15 milioni circa conquistati con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati.

Le ex Fornaci Picci

Al centro del piano di riqualificazione, l’ex complesso industriale Fornaci Picci: i vecchi capannoni ospiteranno alloggi di edilizia residenziale sociale, mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città.

Gli altri progetti

Altri 9 milioni di fondi europei sono arrivati per il Poetto, destinati al secondo e terzo lotto del piano di riqualificazione in continuità con il tratto centrale del lungomare già completato. Un milione e mezzo è destinato al compendio di Is Arenas e il campo Sa Cora. Risorse anche per la forestazione urbana, la nuova mensa scolastica in via Beethoven e per la biblioteca di via Dante, dove è previsto un piano per eliminare le barriere architettoniche e renderla accessibile a tutti: in questo caso i lavori, in fase di aggiudicazione, dovrebbero iniziare presto. E ancora: 800mila euro circa per la digitalizzazione dei servizi comunali, 400mila euro per l’impianto di climatizzazione nel Palazzetto dello Sport appena realizzato. Due milioni e mezzo il fondo per il polo sportivo di Sa Forada, in stato di degrado e abbandono da anni, che in futuro ospiterà basket, pallavolo e calcio. Spazio anche al pattinodromo e all’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, inoltre verrà riqualificato anche il vecchio pallone geodetico.

RIPRODUZIONE RISERVATA