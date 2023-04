Pnrr, corsa a ostacoli: «Sicurezza energetica tra le priorità» 

Per mettere al sicuro il Pnrr, si lavora anche a potenziare la Pubblica amministrazione. La messa a terra del Piano ha messo sotto “stress” la struttura burocratica nazionale, che «probabilmente non era e non è all'altezza di sostenere questo tipo di choc di domanda», per dirla con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che nel fine settimana ha annunciato misure per «migliorare l'organizzazione della struttura della P.a. per il Pnrr».

Si sta lavorando a un provvedimento, che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì, per rafforzare la capacità amministrativa di enti centrali e locali. Di certo, è il ragionamento che si fa nel Governo, non si toccano i progetti che riguardano la sicurezza energetica, le infrastrutture di trasporti e quelle digitali. Non dovrebbe generare criticità, secondo quanto filtra, lo stop al rilascio delle autorizzazioni al fotovoltaico in Sicilia, annunciato dal governatore Renato Schifani. Dopo Pasqua il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto si confronterà con gli altri ministri, chiamati a definire criticità e potenziali soluzioni per i rispettivi obiettivi, e a cavallo fra aprile e maggio dovrebbe riferire al Parlamento. A fine aprile c'è l'appuntamento con la Commissione Ue, per presentare la proposta di Pnrr integrato con il RepowerEu. Da quel cruciale confronto si capiranno le prospettive del Piano italiano. Un Piano con un «errore a monte», secondo Ercole Incalza, ingegnere per 14 anni dirigente del Ministero delle infrastrutture: «Sono stati presentati circa 179mila progetti, di cui 68mila nel Sud - ha detto a Il Giorno -. Quelli che hanno avuto già il disco verde da parte del ministero sono poco più di 12mila».

