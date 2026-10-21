Pnrr, conclusi 36 interventi su 45 

Buone nuove e vecchi mali. Sui progetti Pnrr l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala, nell’ultimo consiglio comunale, ha tracciato il quadro di una corsa a due velocità. «Sono 45 gli interventi complessivi - riferisce- di cui 36 conclusi con un investimento sul territorio di 41 milioni di euro». Ma il piano finanziato dall’Unione Europea prevedeva una scadenza stringente, il 30 giugno di quest’anno, e non tutti i cantieri hanno tagliato il traguardo nei tempi stabiliti. Come quelli, ad esempio, dell’ex Colonia Campestre e di via Zara, rispettivamente finanziati con 8 milioni e 295mila euro e 6 milioni e 600mila, e destinati a far nascere in prevalenza uffici comunali. Traversie in itinere ne hanno azzoppato il passo e Palazzo Ducale ha scritto al Mef per avere una proroga concessa fino al 31 dicembre 2027. «In ogni caso – informa l’assessore – abbiamo messo da parte i soldi per concludere l’opera».

Deadline mancata anche per il Palazzetto di via Kennedy, beneficiario di oltre 5 milioni. «Abbiamo liquidato più del 30 per cento - continua - e si prevede di concludere per febbraio 2027». Il Comune invece “non metterà nemmeno un centesimo” per la dismissione della diga del Bunnari e la progettazione delle opere di sistemazione idraulica. 7 milioni e 400mila euro le risorse di un intervento iniziato tre giunte fa come Fondo per lo sviluppo e coesione andando sempre a rilento. «Non abbiamo le forze per portarlo avanti», conclude l’assessore. (e.fl.)

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