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Rigenerazione urbana.
26 aprile 2026 alle 00:25

Pnrr, cantieri all’ultimo miglio 

La scadenza per l’ultimazione dei lavori in città è fissata al 30 giugno 

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Il conto alla rovescia è partito e vale diverse decine di milioni di euro. A poco più di due mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026, il Comune di Oristano affronta la fase decisiva dei progetti Pnrr: 41 interventi complessivi, la maggior parte tra Rigenerazione urbana e programma Pinqua, che incidono su spazi pubblici, quartieri e borgate. Un pacchetto di opere ampio e articolato che ora entra nell’ultimo miglio.

La mappa

La fotografia aggiornata al 31 marzo 2026 restituisce, nel complesso, un quadro incoraggiante. Nella Rigenerazione urbana c’è già un primo blocco di interventi ultimati: tra questi la riqualificazione di piazza Manno, il campo Tharros e il quartiere Su Brugu. Accanto alle opere già chiuse, si collocano cantieri in fase avanzata, come piazza Mariano (oltre il 99%) e le aree ricreative di Torre Grande (circa 99%), mentre il teatro Garau ha superato l’84% e si avvia verso la conclusione. Altri interventi, pur non ancora in dirittura d’arrivo, procedono con percentuali significative. La pista ciclabile di Torre Grande, uno dei progetti più visibili anche in chiave turistica, si attesta attorno al 78%, mentre gli interventi diffusi nel centro storico – tra riqualificazione di spazi e percorsi urbani – viaggiano poco sopra il 70%. Il progetto di Sa Rodia è vicino all’80%, più arretrata la riqualificazione dell’ex Casa dello studente, che supera di poco il 50%: un dato che impone un cambio di passo, pur restando all’interno di un cronoprogramma considerato recuperabile.

Il piano

Una dinamica simile emerge anche nel programma Pinqua, che nel territorio comunale muove complessivamente oltre 15 milioni di euro. Qui due interventi risultano già conclusi, mentre altri viaggiano su livelli molto avanzati, attorno al 90% e all’80%. Tra i progetti più rilevanti, la riqualificazione degli spazi aperti di Silì (oltre 3 milioni di euro) si attesta attorno al 70%, mentre gli interventi tra Nuraxinieddu, Massama e Donigala si collocano tra il 70% e l’80%. Restano più indietro i cantieri delle Case della sostenibilità e della comunità, tra il 60% e il 65%.

I tempi

È proprio su questi interventi che si misura la sfida delle prossime settimane: perché se una parte consistente delle opere è ormai completata o prossima alla consegna, un’altra quota impone una corsa contro il tempo per rispettare la scadenza fissata dal Pnrr. L’unico nodo concreto riguarda la riqualificazione della piazza Sant’Antonio, a Donigala, dove i lavori si sono interrotti dopo i problemi con l’impresa esecutrice, sfociati nella rescissione del contratto. La situazione è però in via di definizione: trattandosi di un intervento residuo di circa 75 mila euro, il Comune procederà con un affidamento diretto per completare le opere e rimettere in carreggiata il cantiere.

La promessa

Da Palazzo degli Scolopi filtra fiducia. «Il quadro che emerge dai settori Lavori pubblici e Sviluppo del territorio è positivo», sottolinea l’assessore comunale Gianfranco Licheri. «Tutti gli interventi saranno completati entro il 30 giugno 2026 e saranno pienamente funzionali. Potranno restare da ultimare solo lavorazioni secondarie, senza incidere sull’utilizzo delle opere», conclude. La partita si gioca ora sull’ultimo miglio.

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