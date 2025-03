Pnrr, Bruxelles boccia la proroga 

A poco più di un anno dalla scadenza di giugno 2026, il Pnrr non preoccupa il governo, che rivendica il primato in Europa sugli obiettivi raggiunti e sulle risorse sbloccate. Il 92% dell’intero piano è attivato, dice la nuova relazione semestrale al Parlamento. Ma le opposizioni invocano un intervento della premier in Aula, anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, che parla di «criticità» nell’attuazione, e della ipotesi (anticipata da Repubblica) che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel prossimo Ecofin, chieda una proroga di un anno. Ma il polacco Piotr Serafin, commissario Ue al bilancio, ieri in audizione al Senato esclude la possibilità di tempi supplementari per l’utilizzo dei fondi. E le sue parole vengono rilanciate sui social dal senatore dem Filippo Sensi.

La settima rata

«Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma i risultati raggiunti finora ci rendono orgogliosi e ci spronano a fare sempre meglio», scrive Giorgia Meloni nella relazione approvata dalla cabina di regia sul Pnrr e pronta per l’invio alle Camere. Il governo ha da poco incassato la quinta e la sesta rata del finanziamento europeo, rispettivamente 11 e 8,7 miliardi di euro, e ha presentato richiesta per la settima da 18,3 miliardi. «La più impegnativa» secondo la premier, perché collegata a ben 67 obiettivi, tra cui la tratta Est del cosiddetto Tyrrhenian link, il nuovo corridoio elettrico sottomarino che collegherà la Penisola alla Sicilia e alla Sardegna. Dopo il pagamento della settima rata «l’avanzamento finanziario del Piano supererà quota 140 miliardi di euro, corrispondente a oltre il 72% del finanziamento complessivo del Pnrr», ricorda Meloni. Ma la relazione del governo, non chiarisce tutti i dubbi sull'andamento degli interventi e della spesa. La Corte dei Conti, nonostante i progressi, segnala «alcune criticità», tra cui il rinvio di spese programmate per il biennio 2023-2024 (circa 2,4 miliardi di euro) e la redistribuzione della spesa nel 2025 e 2026. Concentrare la spesa sugli ultimi due semestri del piano rende complesso centrare il risultato finale, considerando che alla decima rata sono già collegati ben 177 obiettivi. La Corte è anche preoccupata per le carenze di personale negli uffici di rendicontazione e controllo, che hanno rallentato le verifiche di spesa, e per il mancato aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS da parte di alcune amministrazioni.

