Pnrr, a che punto siamo? Interpellanza in Consiglio 

A quanti bandi ha partecipato il Comune e quali e quanti progetti sono stati finanziati? Sarà uno degli argomenti cruciali su cui discuterà il Consiglio comunale, a seguito di un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza. Una parte dei bandi Pnrr riguarda la digitalizzazione infrastrutturale e della Pa: Lanusei ha partecipato a 7 avvisi per un totale di 360 mila euro. Per piccole e medie opere, invece, sono arrivati 2 milioni e 440 mila euro per 9 interventi. Per la missione Inclusione e coesione, nella sezione pratica sportiva libera, a marzo Lanusei è risultato beneficiario di 35 mila euro per la realizzazione di un percorso attrezzato all’aperto a Coroddis. (p. cam.)

