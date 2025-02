Pnrr, 235 progetti finanziati nelle due città 

Le città di Carbonia e Iglesias primeggiano nel Sud Sardegna per quanto riguarda l’ottenimento dei fondi Pnrr, il numero di progetti avviati e la percentuale di fondi completati: è quanto emerge dai dati forniti dalla Fondazione Openpolis, che rivelano la virtuosità dei due Comuni del Sulcis Iglesiente, capaci di distinguersi in tutta la provincia, la quale invece è ferma all’11 per cento delle spese rendicontate, stando ai dati dell’ultimo monitoraggio del 13 dicembre 2024.

Sommando i dati delle due città, si arriva a un totale di 235 progetti finanziati (118 per Carbonia e 117 per Iglesias), con investimenti complessivi di 115 milioni di euro (60,2 milioni per Carbonia e 54,8 per Iglesias), di cui più del 70 per cento speso e rendicontato per entrambe le città.

I dati

Facendo un calcolo basato sui fondi stanziati nell’intera provincia, circa il 9 per cento dell’1,2 miliardi destinati al Sud Sardegna è stato assegnato alle amministrazioni, alle istituzioni e agli enti delle due città. Tuttavia, il dato provinciale legato alla spesa dei fondi, e quindi alla loro rendicontazione, è fermo all’11 per cento. Si tratta di un valore basso che potrebbe derivare dal fatto che molti Comuni non hanno ancora proceduto alla rendicontazione, mentre i valori risultano più elevati se si osservano i dati delle singole città: rispettivamente il 72 per cento per Carbonia e il 79 per Iglesias. Ne consegue che Iglesias e Carbonia, pur essendo solo due Comuni su 107 della provincia, hanno contribuito per il 65,6 per cento alla spesa finora rendicontata a livello provinciale, dimostrando un'efficienza di spesa nettamente superiore alla media.

L’analisi

«Abbiamo avuto la prontezza di presentare subito progetti immediatamente cantierabili – spiega il sindaco di Iglesias, Mauro Usai – perché sapevamo che il Pnrr ha tempistiche di spesa e rendicontazione che richiedono rapidità e progetti attuabili. Siamo riusciti a ottenere subito finanziamenti importanti, come il piano di rigenerazione urbana di Serra Perdosa e di Nebida, ma anche dei corsi di formazione assegnati alle dirigenze scolastiche».

«È un risultato che premia l’amministrazione comunale – commenta Pietro Morittu, sindaco di Carbonia – considerando le difficili condizioni in cui versava il Comune al momento del suo insediamento, tanto da valutare l’avvio della procedura di pre-dissesto a pochi giorni dal nostro arrivo. Essere riusciti, in tre anni, a portare tante risorse nella città ha quindi per noi un valore doppio. Abbiamo inoltre decine di milioni di euro non ancora conteggiati, destinati ad altri tipi di finanziamento, e nel giro di due anni le due città saranno invase di risorse che verranno investite nel territorio».

Stando ai dati forniti da Openpolis, le due città hanno investito i fondi ricevuti in settori differenti: mentre Carbonia ha destinato la quota maggiore al settore dell’inclusione (32,71 per cento), seguita dalla transizione ecologica (21,45), a Iglesias la maggior parte delle risorse è stata investita nella sanità (29,04) e nell’istruzione (23,36). Un dato, questo, che riflette le diverse necessità a cui devono far fronte le due città.

