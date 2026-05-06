Pneumologia, vietato star male di notte 

La sanità nuorese è un po’ come la ferrovia, sempre più a scartamento ridotto. All’imbrunire il servizio pubblico è assente o ridotto. Succede da lunedì nella Pneumologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove si lavora in regime ridotto: meno posti letto (la metà), attività notturna sospesa e servizi limitati. La decisione nasce ancora una volta dalla carenza di medici che riaccende l’allarme su un sistema sanitario che in città e nel Nuorese è sempre in affanno.

I numeri dello stop

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla direzione del presidio, guidata dalla dirigente Antonella Tatti, che ha disposto una serie di variazioni - per ora temporanee - dell’attività a fronte della ulteriore «contrazione del personale medico in organico alla Uoc di Pneumologia». Nel dettaglio, viene sospesa la guardia attiva notturna, sostituita dalla sola pronta disponibilità limitata al reparto. Stop anche ai ricoveri e alle consulenze nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 del mattino. Si ferma inoltre la pronta disponibilità notturna e festiva del servizio di Broncologia. Contestualmente, i posti letto ordinari vengono ridotti da 22 a 10, con l’esclusione delle degenze destinate ai pazienti affetti da tubercolosi. La direzione, nella mail interna, ha chiarito che si tratta di misure temporanee, assicurando che sarà comunicata la ripresa della piena attività. L’Asl, contattata sull’emergenza, non ha risposto.

Sanità ad orario

A denunciare la situazione è Roberto Capelli, esponente del movimento “Un’altra Sardegna – Un’altra Nuoro”, già parlamentare e assessore regionale alla Sanità. Parla di «punta dell’iceberg» di una crisi più ampia. «Non siamo davanti a un semplice problema organizzativo ma al progressivo arretramento di un presidio sanitario fondamentale per Nuoro e per l’intero territorio».

Capelli avverte che quanto accade in Pneumologia riflette una condizione che da tempo investe il San Francesco e la sanità nuorese. Nel mirino le conseguenze per i cittadini e soprattutto per l’assistenza a malati fragili e anziani. «La carenza di medici non nasce oggi, così come la fuga dei professionisti - dice - ma oggi produce effetti più gravi e visibili». La richiesta è di interventi immediati. «Il diritto alla salute - conclude - non può funzionare a orario ridotto».

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