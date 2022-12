Pneumologia, malati in coda al freddo 

Cauli fino a poco tempo fa andava a sottoporsi alle visite ogni tre mesi, da Oristano, ora invece ogni sei. «Questa situazione di disagio ha dell’assurdo e la subiscono in modo particolare i pazienti più fragili – dice -. L’ultima volta che sono andata, una settimana fa, c’erano sei persone e ho visto con i miei occhi un uomo in sedia a rotelle e, peggio ancora, una con l'ossigeno. C’era freddo e anche loro erano in attesa del proprio turno da non meno di un’ora. Stare a lungo all’aperto per queste persone può comportare problemi respiratori ancora peggiori. C’è scarso rispetto nei confronti di pazienti fragili che dovrebbero essere tutelati». La donna ha mandato numerosi reclami agli uffici preposti tra cui quello dell'assessorato regionale alla Sanità e dell'Urp dell’Asl, «ma a oggi nessuno ha risposto».

«In seguito alla riapertura dell'accoglienza dei malati Covid, gli spazi sono stati riorganizzati e gli ambulatori di pneumologia spostati in una struttura angusta, sia per gli spazi molto ridotti e poco idonei, sia per l'assenza di una sala d'attesa interna che ci costringe a sostare, spesso per diverse ore, all’aperto – racconta Vincenza Cauli, una paziente -. L'atrio di una struttura confinante e comunicante con dei gradini, quindi, un barriera architettonica, messo a disposizione dopo alcuni reclami, non è sufficiente ad accogliere tutti i pazienti che ogni giorno arrivano da diverse parti della Sardegna».

Fuori dal caseggiato che ospita gli ambulatori di pneumologia dell’ospedale Binaghi, ogni giorno si attende il proprio turno. A seconda degli orari ci sono decine di pazienti, altre volte un po’ meno. Per loro ci sono le sedie per aspettare seduti e due gazebo per ripararsi dal sole d’estate e dalla pioggia d’inverno. Ma alcuni trovano inopportuno stare all’esterno.

La protesta

Tanti disagi

Quando Paoletta Vargiu attende il turno per far visitare sua madre, un giovedì di una mattinata con una temperatura di 11 gradi e il cielo che minaccia pioggia, prima di lei ci sono in totale quattro persone ma nel frattempo da lontano ne arrivano altre. Da fuori intravede alcuni pazienti all’interno della struttura. «Quest’estate mia madre e altre persone hanno dovuto sopportare l’afa spiega -, ora che fa freddo, per l’ennesimo inverno si rischia che si ammalino per l’esposizione alle intemperie. Ormai è inutile che ci lamentiamo, non ci ascolta nessuno».

L’Asl

La direzione sanitaria della Asl di Cagliari si dice «molto dispiaciuta dei disagi che i pazienti devono affrontare. Il Covid purtroppo c’è ancora e non è possibile far attendere persone fragili in uno spazio piccolo. II servizio per ora non può ancora tornare nel corpo centrale dell’ospedale, dov’era prima della pandemia». E fa sapere di aver già contattato gli uffici tecnici per trovare comunque una soluzione.

