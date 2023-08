Un cumulo di pneumatici è stato trovato in località Flumineddu. Le gomme sono state prelevate da una scarpata da un gruppo di volontari di Escalaplano e sistemate lungo la carreggiata pronte per essere portate in un’officina autorizzata per lo smaltimento. Una cartolina di degrado dal paese. I costi di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati illegalmente sono interamente a carico del Comune di Perdasdefogu. (f.l.)

