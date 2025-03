Pneumatici squarciati dai vandali 

Due auto con le gomme squarciate, a Carloforte, nella stessa notte e in due punti diversi dell’isola. L’episodio inquietante è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, vittime del gesto intimidatorio Mariano Froldi e Donatella Ritzu. Entrambi hanno fatto l’amara scoperta giovedì mattina: l’ignoto squarciatore di gomme si è introdotto nelle loro proprietà, in zona Macchione per Froldi e in località Rombi verso Guardia Mori per Ritzu, e con tagli profondi ha distrutto gli pneumatici delle automobili. «Io e Mariano abbiamo una cosa in comune – dice Donatella Ritzu, guida al museo comunale, che ha presentato denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri di Carloforte – nei giorni scorsi ci siamo esposti pubblicamente in un social commentando la questione dei cinghiali a Carloforte, un fenomeno che ha assunto proporzioni preoccupanti. Per lo squarcio delle gomme ho ricevuto solidarietà da tante persone e dall’amministrazione comunale. Confidiamo nelle indagini».

Anche Mariano Froldi ha presentato denuncia contro ignoti. «Nei giorni scorsi ho pubblicato il podcast "Cinghiali con le ali” e ho commentato sui social l’emergenza cinghiali nell’isola di San Pietro – dice Froldi – è probabile che qualcuno si sia risentito per la mia presa di posizione. L’invasione dei cinghiali nella nostra isola è iniziata da anni, è chiaro che non sono arrivati a nuoto. Sull’episodio delle gomme ho ricevuto tanta solidarietà dalla mia comunità e dall’amministrazione, non possiamo accettare intimidazioni di questo tipo». (a. pa.)

