Pneumatici smaltiti e area bonificata  

I muggini arrosto non vengono serviti da tempo ma da ieri è sparita anche l’enorme montagna di gomme che per tanti anni è rimasta abbandonata a ridosso dell’ittiturismo “Su Fassoi”, all’uscita di Santa Giusta, locale chiuso da diversi mesi.

Gli pneumatici, che per tantissimo tempo sono rimasti in bella mostra nel piazzale dove si trova la stazione di servizio, sono stati finalmente portati via dopo i tanti solleciti da parte del Comune di Santa Giusta. Gli amministratori più volte avevano chiesto l’intervento della Forestale, dei carabinieri della stazione e della prefettura. Era stato presentato persino un esposto in Procura. Dal Comune fanno sapere che sono stati i vigili del fuoco a ordinare la bonifica dell'area.

Per anni le gomme sono state un incubo soprattutto per i pescatori che gestivano il ristorante. Non si contano le volte che anche loro avevano chiesto la bonifica, il presidente Emanuele Cossu aveva denunciato la vicenda parlando di un danno di immagine. «Non è bello avere all’ingresso del nostro locale una montagna di gomme - aveva dichiarato Cossu due anni fa - Ma non è sicuramente un bel biglietto da visita per chi arriva a Santa Giusta dalla 131». La vicenda nel 2022 è finita anche nel questionario promosso dal Comune per capire le esigenze dei cittadini. Su richiesta dell’amministrazione i residenti, le imprese e le associazioni avevano risposto, in maniera anonima, a domande specifiche, ma avevano anche avanzato diverse richieste fra cui «dite ai pescatori di togliere le gomme vicino all’ittiturismo». I colpevoli però non erano loro che anzi erano vittime di quello stato di degrado.

