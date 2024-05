Pneumatici abbandonati vicino alla chiesetta bizantina 

Sfregio alla chiesa bizantina di San Basilio, un piccolo gioiello lungo la vecchia Strada Statale 125 orientale sarda, in territorio di Sinnai ma facente parte della parrocchia di Maracalagonis. Da qualche giorno una catasta di pneumatici è stata abbandonata proprio davanti all’edificio sacro nel cuore di uno degli angoli più suggestivi di queste campagne.

Non è la prima volta che questa tipologia di rifiuti speciali viene abbandonata nei pressi della chiesetta di San Basilio. E purtroppo è sempre il Comune di Sinnai che deve intervenire per effettuare una bonifica. Costi aggiuntivi per le casse del Municipio, colpa dei soliti ignoti capaci di deturpare anche zona frequentate da chi cerca funghi e asparagi ma anche da chi si raccoglie in preghiera nel silenzio di questa bellissima vallata. (red. pro.)

