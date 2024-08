Pneumatici a fuoco, paura a Is Coras 

Le fiamme si sviluppano tra le sterpaglie e, superate le recinzioni, assalgono la parte esterna di un deposito di gomme usate. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Provinciale 8, in località Is Coras, nei pressi dell’Eurospin, tra Mediaworld e l’ingresso di Sestu. Le fiamme si sono alzate altissime spaventando chi si trovava a passare in quella zona particolarmente frequentata dagli automobilisti.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, nel giro di pochi minuti, hanno raggiunto la zona dell’incendio. Sul posto arrivati tre mezzi che si sono mezzi subito al lavoro. Fortunatamente il rogo si è rivelato meno grave di quanto era apparso a prima vista. Ai vigili del fuoco è stato sufficiente operare per circa un’ora e mezzo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

