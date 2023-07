Plusvalenze: indagato Ferrero 

Genova. Sampdoria nei guai. L’ex presidente Massimo Ferrero è sotto accusa per le plusvalenze con la Juventus nella compravendita di giocatori dal 2019 al marzo 2020, mentre il club paga la crisi che l’ha portato sull’orlo del fallimento con il -2 in classifica per mancati versamenti Irpef e Iva sugli stipendi da gennaio a marzo 2023.

Il “Viperetta” è indagato per false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa allo Stato, malversazione. Con lui sono iscritti l’allora vicepresidente Antonio Romei e l’ex direttore amministrativo Alberto Bosco, ora membro del Cda. La Guardia di finanza di Genova ha perquisito la sede del club e acquisito documenti. L’inchiesta nasce da quella di Torino sulla Juve: con le compravendite “gonfiate” di vari giocatori, i blucerchiati avrebbero truccato i bilanci. Tra le cessioni sospette ci sono quelle del portiere Audero, di Peeters e Mulè alla Juve e di Francofonte, Stoppa e Gerbi alla Samp. Che inoltre avrebbe percepito indebitamente 17 milioni di “fondi Sace”, un sostegno economico statale che compensava il calo di fatturato subito durante la pandemia: secondo i pm il club non doveva incassare i fondi, visto che i bilanci erano falsi.

