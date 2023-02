Plusvalenze fittizie, verifiche su altri club 

Si allarga a mezza Italia l’inchiesta sulle plusvalenze (ritenute fittizie) sfociata nella penalizzazione della Juventus e che ora rischia di causare un terremoto sportivo e giudiziario in Serie A. I pm di Torino hanno inviato gli atti dell’indagine “Prisma” sugli scambi di giocatori portati a termine dal club bianconero ad altre sei Procure per ragioni di competenza territoriale. Stando a quanto riportano le edizioni web dei principali quotidiani nazionali compresa La Stampa (che è proprio di Torino), le carte sarebbero state inviate anche ai magistrati di Cagliari oltre che a quelli di Bologna, Genova, Bergamo Udine e Modena.

Ma ancora ieri notte la notizia non aveva trovato riscontro negli uffici al terzo piano del Palazzo di giustizia cagliaritano, dove al momento non risulta sia arrivata alcuna informativa. Sarà necessario attendere le prossime ore per capire se ci saranno sviluppi locali, perché solo a ricezione avvenuta gli inquirenti valuteranno se vi siano elementi utili all’apertura di nuovi fascicoli.

L’allargamento dell’inchiesta nasce dagli ultimi accertamenti investigativi della Guardia di Finanza, in base ai quali risulterebbe che la Juventus abbia intrecciato, in materia di compravendite e scambi di calciatori, rapporti di collaborazione e partnership con altri club di serie A. Rapporti che - secondo ipotesi da verificare - sarebbero frutto di relazioni personali tra manager e dirigenti sportivi delle diverse società. Nelle intercettazioni in mano ai pm di Torino, dove il 27 marzo è prevista l’udienza preliminare a carico degli ex vertici dei bianconeri (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli), compaiono spesso i nomi di altre squadre della massima serie che avrebbero fatto affari con la Vecchia Signora. Così, per approfondire l’eventuale e ipotetica presenza di reati negli scambi, la procura torinese ha inviato gli atti ai colleghi competenti per territorio.

