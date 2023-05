Plusvalenze, alla Juve tolti 10 punti 

Quattro mesi dopo, si torna (quasi) al punto di inizio. In un’altalena che ha prima tolto (a gennaio) e poi ridato (ad aprile) 15 punti in classifica alla Juventus per la vicenda plusvalenze, ieri la Corte d’appello federale nel processo bis di secondo grado ha nuovamente penalizzato i bianconeri ridimensionando però la pena: sono 10 i punti cancellati dai giudici, una decurtazione che riporta i bianconeri indietro di cinque caselle in graduatoria, dietro la Roma ieri bloccata sul pari in casa dalla Salernitana. Un taglio meno corposo di quello sollecitato dal procuratore federale Giuseppe Chinè (11 punti) che però al momento spedisce la squadra fuori dalla prossima Champions, risultato che ci si attendeva tenuto conto della necessità - prospettata dalla Procura federale - di infliggere una punizione che creasse un reale danno al club. Che ha lasciato la porta aperta aun nuovo ricorso al Collegio di garanzia: «C’è la possibilità, ma dobbiamo leggere le motivazioni. Le nostre prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti», ha detto Francesco Calvo, dirigente dell’area sportiva.

Il proscioglimento

Allo stesso tempo i giudici hanno prosciolto i sette dirigenti la cui responsabilità (stabilita a gennaio) era stata ritenuta poco chiara dal Collegio di Garanzia: motivo che aveva spinto la “Cassazione sportiva” a rimandare la causa in Appello perché spiegasse meglio la loro posizione e rimodulasse la penalizzazione . Alla fine l’ex vice presidente Pavel Nedved e i consiglieri senza delega Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano sono usciti dal processo nonostante per loro Chinè avesse chiesto 8 mesi di inibizione. M eno dirigenti coinvolti nel caso, punizione inferiore. Che resta, tuttavia, perché già un mese fa era stata confermata la condanna (divenuta definitiva) di chi prendeva le decisioni: gli ex presidenti, ds e ad Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, ai quali sono già state inflitte squalifiche dai 16 ai 30 mesi.

Il nuovo processo

I bianconeri possono ancora sperare nella Champions, ma ciò che è successo poi a Empoli rende tutto complicatissimo, anche con due vittorie nelle restanti gare. In più, il 15 giugno ci sarà il secondo processo sportivo legato alle manovre stipendi e ai rapporti “particolari” con agenti sportivi e altri club calcistici e potrebbe arrivare un’altra penalizzazione. «Quanto deciso suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’ applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità», il comunicato in serata del club.