Plus, servizi di comunicazione 

Sarà la società Healthy Evolution a gestire i servizi di comunicazione per la promozione delle attività del Plus “Quartu-Parteolla”. La ditta cagliaritana, con un ribasso sulla base d’asta del 15 per cento, si è aggiudicata l’appalto da quarantanovemila euro bandito dal Comune di Dolianova in qualità di ente capofila. Il contratto, della durata di 33 mesi, consentirà agli uffici del Plus di avere una struttura di supporto per diffondere tutte le informazioni sulle attività, gli interventi e i progetti messi in campo nell’ambito dei servizi alla persona. Un’esigenza molto sentita visto il moltiplicarsi, in questi ultimi anni, delle iniziative a supporto delle persone in difficoltà.

La ditta vincitrice dell’appalto avrà il compito di realizzare un sito internet istituzionale, chiaro e facilmente fruibile per gli utenti, nel quale sarà pubblicato tutto il materiale prodotto dagli uffici con tutte le indicazioni sui percorsi da seguire per la presentazione delle domande e l’accesso ai servizi. Tra gli obiettivi, anche l’organizzazione di conferenze stampa, la pubblicazione di video promozionali e lo sviluppo dei social network con la creazione di pagine specifiche su Facebook ed Instagram dedicate alle iniziative del Plus. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA