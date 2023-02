Plus, sbloccate le domande per il sostegno 

Anche a Sestu è possibile usufruire del Plus, ovvero del Piano Locale Unitario dei Servizi, che fornisce aiuti in campo sociale e sanitario.

È stata sbloccata in questi giorni la domanda di finanziamento per la concessione di contributi, a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger o da sclerosi multipla. Possono partecipare tutte le strutture che offrono servizi per le persone in queste condizioni.

È necessario compilare il modulo per un’istanza di contributo, disponibile nella sezione “Notizie”, e presentare una scheda del progetto. Per informazioni si può inviare mail all’indirizzo segreteria@plus21.it , o telefonare allo 070 8592238. Le domande devono essere inviate all’indirizzo protocollo@pec.comune.selargius.ca.it . Il Comune di Selargius è infatti l’ente capofila del progetto. La scadenza è il 13 marzo.

