Plus Ogliastra a Anna Lisa Lai, sarà l’erede di Marzia Mameli  

Il Plus Ogliastra ha una nuova coordinatrice. È Anna Lisa Lai, 59 anni, assistente sociale di Tortolì. Già presidente della Commissione regionale Pari opportunità e attuale guida Centro antiviolenza Mai più violate, Lai raccoglie l’eredità di Marzia Mameli, dallo scorso settembre amministratore straordinario della Provincia dell’Ogliastra. Già nei quadri del Plus, la neo coordinatrice ha ricevuto l’incarico durante la conferenza di servizi che si è tenuta giovedì sera nel Comune di Tortolì, ente capofila della rete assistenziale. Dell’Ufficio di piano, che coordina il sistema integrato dei servizi essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della popolazione in materia sociale e sanitaria, è completato da Claudia Loddo, in qualità di rappresentante del Comune di Tortolì, Emanuela Marongiu, referente dei Comuni dell’Ogliastra, Federica Usai, delegata dell’Asl Ogliastra, e Paolo Damasco, già assistente sociale del Plus. Il quintetto fresco di nomina resterà in carica cinque anni. «Auguriamo loro buon lavoro nell’interesse delle ventitré comunità coinvolte nell’ambito del Plus, soprattutto a vantaggio delle categorie più fragili», ha dichiarato Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, a margine dell’assemblea in cui Lai e i suoi collaboratori hanno ricevuto il mandato all’unanimità. Attraverso il Plus i diversi soggetti coinvolti (Asl, Comuni, Provincia, professionisti, figure sociali e solidali) concorrono a costruire una rete dei servizi rivolti alle persone appartenenti al distretto e insieme individuano le risorse. (ro. se.)

