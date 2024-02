Plus Ogliastra, 36 ragazzi ad Auschwitz 

I ragazzi del progetto Promemoria Auschwitz si sono ammutoliti quando hanno varcato la soglia dei musei di Cracovia. Un’esperienza iniziata lo scorso fine settimana che li sta segnando profondamente e che non immaginavano potesse avere un impatto così forte. La comitiva di 36 ragazzi, accompagnata dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, rappresenta quasi tutti i Comuni dell’Ogliastra, territorio che attraverso l’impegno del Plus ha sposato l’iniziativa della Deina, associazione di promozione sociale che realizza percorsi educativi per i giovani. «Siamo felici e orgogliosi che l’iniziativa sia andata in porto. Siamo sicuri - commenta Irene Murru, assessora ai Servizi sociali - che i ragazzi rientreranno con un bagaglio culturale più ricco ma, soprattutto, con la consapevolezza di aver toccato con mano una pagina di storia che ci auguriamo sia irripetibile». Il rientro della delegazione, con giovani fra i 18 e i 25 anni, è previsto mercoledì. ( ro. se. )

