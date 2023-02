Plus: fondi al palo, rebus assistenza 

La fumata bianca è arrivata intorno alle 22 di ieri. La Giunta regionale ha nominato Francesco Cicero commissario straordinario del Comune di Tortolì. L’attesa è durata un mese. Cicero, 78 anni, calabrese di Cropalati, in provincia di Cosenza, e cagliaritano di adozione da quasi mezzo secolo, è stato dirigente del Comune di Cagliari per un ventennio, direttore generale in Regione e commissario in vari centri dell’Isola, ultimi dei quali Decimoputzu e Arbus. Ha vissuto a Torino e Milano prima di scegliere Cagliari, dove ha messo radici. Nel suo curriculum anche l’incarico di funzionario all’Università, in Giurisprudenza, dove si è laureato, e nel 1988 ha varcato la soglia del Comune.

Priorità bilancio

Cicero dovrebbe cominciare lunedì l’avventura nel centro più popoloso dell’Ogliastra. Al palazzo di via Garibaldi lo attendono una serie di incombenze, tra cui l’approvazione del bilancio di previsione. Senza lo strumento tecnico alcuni progetti di assistenza e di tutela dei diritti socio-sanitari della popolazione, che in Ogliastra sono garantiti dal Plus, rischiano di restare impigliati nella ragnatela burocratica. Qualsiasi risorsa integrativa non può essere impegnata per (eventuali) nuovi progetti e il margine di manovra dei funzionari si riduce, benché gli stessi operino (anche) con fondi consolidati. Alla luce della paralisi amministrativa in cui è piombata la cittadina il rischio concreto è che a pagarne le conseguenze possano essere anche gli altri 22 centri dell’ambito territoriale.

Tutto in sospeso

Il 24 gennaio scorso 9 consiglieri si sono dimessi, il sindaco Massimo Cannas è decaduto e la Regione ha sciolto il Consiglio comunale soltanto nella tarda serata di ieri, affidando all’esperto Francesco Cicero le chiavi della cittadina. Di fatto da un mese Tortolì vivacchia con l’ordinaria amministrazione: l’ente è prigioniero di qualsiasi tipo di programmazione essendo orfano del bilancio tecnico di previsione. Sono blindati i servizi dei progetti in forma associata, tra cui l’assistenza domiciliare a persone disabili e l’assistenza scolastica specialistica ed educativa, soltanto perché attivate con risorse vincolate e già impegnate. Fonti autorevoli assicurano che la mancanza dello strumento di programmazione vada a inficiare sull’attività del Plus, faro amministrativo dell’assistenza alla persona: dal Plus transitano mediamente 12 milioni di euro l’anno, tutt’altro che noccioline.