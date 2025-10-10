VaiOnline
Arbus.
11 ottobre 2025 alle 00:19

Plus, fondi a rischio: il caso in Aula 

Fondi Plus a rischio, la minoranza di Arbus chiede spiegazioni al sindaco, Paolo Salis.

L’argomento al centro dell’interrogazione riguarda il mancato rinnovo da parte della Regione dei contributi annuali per il potenziamento dei Centri per la famiglia, in particolare mettere in campo azioni di prevenzione e gestione delle problematiche generazionali. Si tratta di 25mila euro assegnati lo scorso anno al Programma locale unitario di servizi alla persona (Plus) di Guspini, di cui Arbus fa parte.

«Di questo progetto – osserva il consigliere, Agostino Pilia – si sono perse le tracce. L’unica certezza è che la Regione a maggio ha escluso dalla ripartizione di nuovi fondi il Plus di Guspini. Motivo? Nelle casse dell’ente una quota significative di risorse pare non sia stata spesa. E non risultano rendicontate somme riferite ad annualità precedenti». A questo punto i consiglieri di opposizione chiedono spiegazioni sulle questioni sollevate dalla Regione, soprattutto «quali siano state le criticità che hanno rallentato la capacità di spendita dei fondi o la rendicontazione. «Il fatto grave – sottolinea Pilia – è che la mancata chiarezza sul perché i soldi non siano stati spesi non consentirebbe l’accesso ad ulteriori risorse, comportando dunque disagi alle numerose persone che necessitano di supporto per contrastare la povertà, ricevere assistenza domiciliare, programmare aiuti economici nel campo socio assistenziale di famiglie, giovani ed anziani».

Pronta la replica del sindaco Salis: «La somma che ci è stata assegnata l’abbiamo spesa per erogare i servizi alle famiglie e poi rendicontata. Per rispondere alla minoranza ho girato l’interrogazione a Guspini, aspetto chiarimenti». ( s. r. )

