Selargius.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Plus 21, la città resta capofila sino al 2028 

La guida del Plus 21 - il piano locale unitario per i servizi sociali e sociosanitari - resta in capo a Selargius, Comune capofila dal 2021. Via libera del Consiglio comunale al nuovo accordo di programma che - dopo il no di Sestu, a cui spettava il turno di capofila - sancisce un altro anno e mezzo di gestione da parte dei Servizi sociali di piazza Cellarium. «Ci prendiamo questo ulteriore impegno, spinti dal senso di sensibilità e responsabilità nei confronti delle tante persone che usufruiscono di servizi essenziali come il centro per la famiglia e il punto unico di accesso», sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Sandro Porqueddu, che in Consiglio ha ripercorso le tappe del Plus 21. Dal sì dell’assemblea civica selargina nel 2021 allo schema di convenzione - con tutti gli otto Comuni coinvolti - che individuava Selargius come capofila sino al 2023, per poi arrivare all’approvazione del nuovo accordo da parte del Comune di Sestu che accettava la gestione, ma di fatto non ha mai firmato per via della carenza di personale in Municipio.

Da alcuni mesi la Regione sta lavorando a un nuovo modello di gestione tramite consorzio, per non gravare sull’attività amministrativa dei Comuni. «Nel frattempo continueremo a occuparcene noi – assicura l’assessore Porqueddu – non potevamo rischiare il commissariamento che avrebbe comportato il blocco di una serie di attività fondamentali per tante famiglie in difficoltà». (f. l.)

