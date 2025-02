Plus 21 e bilancio in Aula 

Martedì mattina si torna in Consiglio comunale a Quartucciu. All’ordine del giorno, come deciso nella conferenza dei capigruppo convocata dal presidente Gino Emanuele Melis, diverse proposte di delibera: pratiche urbanistiche, una variazione di bilancio, insieme alla presa d’atto dell’accordo di programma Plus 21 con il piano del triennio sino al 2027. In discussione ci sono anche le modifiche al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione e occupazione di aree e suolo pubblico.

