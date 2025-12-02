VaiOnline
L'evento.
03 dicembre 2025

"Plissé semper plissé", forza e tecnica 

Idea di Alessandro Lai, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino 

Dal 19 dicembre alla Cittadella dei Musei di Cagliari la storia della Sardegna si piega e ricompone. Si intitola “Plissé semper plissé” il progetto che i Musei nazionali di Cagliari, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e l’Istituto Regionale Etnografico presentano negli spazi del Museo Archeologico nazionale, della Pinacoteca e del Museo etnografico regionale Collezione Luigi Cocco. Un percorso che usa le pieghe dei tessuti come filo per legare otto millenni di cultura materiale mediterranea.

Gli ideatori

Ideato dal costumista e storico del costume Alessandro Lai – cagliaritano di nascita, da anni al lavoro fra cinema, tv e lirica – insieme all’archeologa Maria Antonietta Mongiu e a Francesco Muscolino, rispettivamente membro del cda e direttore dei Musei Nazionali di Cagliari, il progetto vede coinvolti docenti dell’Università di Cagliari, studiosi e funzionari specialisti dei musei.

La storia

Il cuore dell’esposizione è il plissé, tecnica antica e modernissima di piegare con regolarità fibre vegetali e animali: un gesto che forza la materia oltre la funzione e la trasforma in stile, linguaggio. Nel Mediterraneo – e in Sardegna in particolare – queste pieghe accompagnano la storia dal Neolitico alle eredità greche e romane, fino alle stratificazioni bizantine, arabe e spagnole e alla contemporaneità.

Il percorso

In Cittadella reperti archeologici, opere d’arte, oggetti di artigianato, costumi teatrali e cinematografici, abiti di alta moda si rincorreranno in un percorso polimaterico. Accanto ai manufatti dei Musei nazionali di Cagliari compaiono prestiti prestigiosi: dalla Fondazione Roberto Capucci con i suoi modelli scultorei all’Archivio Max Mara, dalla Modateca Deanna agli Archivi di ricerca Mazzini. Dalla Fondazione Tirelli arriva il costume originale disegnato da Piero Tosi per Maria Callas nella Medea di Pier Paolo Pasolini: omaggio nel cinquantenario della sua morte all’intellettuale che ha letto il Mediterraneo come spazio di mito e conflitto. La Sardegna contemporanea risponde con tre firme – Angelo Figus, Antonio Marras, Luciano Bonino – e con preziosi abiti dell’Arciconfraternita dei Genovesi: tre cotte del ‘700 e un rocchetto della fine del Seicento, a cui si affiancano i tessuti delle collezioni Isre. Il plissé diventa così il filo rosso che cuce insieme templi e giganti, vestiti e costumi, statue come l’Auriga di Delfi e gonne custodite nelle casse delle case sarde. E non vi è sorpresa, a questo punto, nello scoprire che le pieghe del vestito di Fonni sono seicento, proprio come quelle dell’Auriga, poiché il plissé risponde non solo come funzione decorativa ma come codice, regola geometrica che racconta appartenenze, identità, contaminazioni. In mostra, i manufatti non faranno da quinta all’esposizione ma dialogheranno con essi, riportandoli al presente e diventando “fulcri generativi” di nuove letture sull’insularità e sulla memoria mediterranea.

Il dialogo

Attorno alla sezione espositiva il progetto prevede convegni, laboratori didattici, installazioni e incontri con studiosi, designer, esperti di ricerca tessile e rappresentanti delle fondazioni coinvolte. L’obiettivo è offrire una lettura transdisciplinare di una tecnica universalmente diffusa, favorendo il dialogo tra archeologia, arte, moda, artigianato e costume. “Plissé semper plissé”: in quelle pieghe che modellano stoffe e mantelli, gonne di paese e abiti da passerella, il visitatore si troverà così invitato a riconoscere la continuità di una storia che dalla Sardegna guarda al Mediterraneo. E ritorno.

