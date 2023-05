Plebiscito per Ladu, avversari travolti: «Subito al lavoro» 

Tra i suoi avversari solo la supernova Franco Pili ha tenuto botta. Dal fortino di Monte Attu, sempre sensibile alla voce della sinistra, l’ingegnere garantisce un minimo di tensione alla gara. Il Pd perde ancora una volta, ma questa volta entrando in partita (non era accaduto nel 2019) e serrando i ranghi, per quanto reso possibile dalla permeabilità degli stessi. «Persa una grande occasione per la mia città, ma rispetto la volontà democratica degli abitanti. Farò opposizione onesta e rispettosa».

Tortolì. I voti sono molecole capaci di espandersi, unirsi, creare, distruggere. Nel grande caos delle comunali a Tortolì brilla la stella di Marcello Ladu, 45 anni, insegnante. Il consigliere d’opposizione uscente si prende il municipio a spallate, sezione dopo sezione. Fino a quando la luce della vittoria si accende, nella sera di Tortolì. «Ho vinto con una squadra fantastica. Dall’altra parte ho trovato una sinistra anacronistica, spocchiosa, autoreferenziale, che ha scatenato contro di me la macchina del fango. Gli elettori non l’hanno concesso. Uno scarto di questo tipo non si vedeva da anni».

Inviato

Fortino Pd

Sconfitti

Implode, restando nella soglia dell’irrilevanza, la missione di Fabrizio Porrà, 62 anni, assessore uscente, perso nella nebulosa Cannas. Il team messo insieme dal sindaco uscente, per salvare l’onore e completare il lavoro, non riesce a decollare. La scarsa spinta propulsiva gli impedisce di arrivare al 20 per cento.

I voti sono sono elementi volatili, gassosi. A volte imprevedibili. Chiedere a Lara Depau, la stella cadente. Ha fatto cadere Cannas, aprendo la crisi. Ha rovesciato il sovrano a cui si rimproverava di voler governare da solo. Ma il suo gesto non ha pagato. Gli elettori l’hanno relegata all’ultimo posto, mai in partita nella corsa. Rischia di non entrare in Consiglio. Per lei delusione e tanto fair play: «Ho subito telefonato a Marcello per fargli i nostri migliori auguri. Ne prendiamo atto e se avremo occasione potremo fare la nostra parte per il bene della comunità». Neppure insieme i fedelissimi e i dissidenti dell’ex sindaco Massimo Cannas avrebbero potuto impensierire la corsa di Ladu.

La vittoria

Il portabandiera Psd’Az ha messo insieme la politica, il centrodestra al completo, e i big della Tortolì che conta, dal porto alle colline. Ladu ha una storia politica lunga. Dal 2010 al 2013 ha fatto l’assessore con Mimmo Lerede sindaco. Nel 2014 è stato candidato con Fabrizio Selenu. Non è entrato in Consiglio. Solo in un secondo momento, complice la tragica scomparsa dell’imprenditore, ha esordito in aula, poi cinque anni di opposizione a Massimo Cannas. La lista è costruita su precisi impegni. A cominciare dalla volontà di cambiare il Puc, rimodulando ambiti e volumetrie. Quel piano divenuto carne da macello in campagna elettorale.

La campagna elettorale è stata senza esclusione di colpi. I social hanno giocato un ruolo chiave. I colpi bassi hanno avuto la meglio sulle proposte, spesso oniriche. Tuttavia i risultati cristallizzano la vittoria della politica. La squadra Ladu ha funzionato, con mille anime e tante teste diverse, alcune più diverse di altre. Tutti hanno fatto la loro parte, anche di chi aveva qualche ambizione personale. Tra le carte vincenti Irene Murru, compagna di Ladu all’opposizione per quattro anni. Per lei oltre cinquecento preferenze. Una valanga di voti la porta in Consiglio, nella via lattea dei vincitori.

