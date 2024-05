Playout: va Al santa giusta il primo round con l’abbasanta 

Santa Giusta 2

Abbasanta 1

Santa Giusta (4-3-3) : Parisi, Frau, Scanu, Caballero, Pavcic, Corona, Pibiri, Simbula (28’ st Lautaro), Fernandez, Iesu, Piras (28’ st Dayawa). In panchina Pinna, Zonca, Laconi, Garau, E. Cau, Miscali. Allenatore Piras.

Abbasanta (4-3-1-2) : Mele, Marcis (20’ st Cabiddu), El Marrakchi, Fadda, Usai, Leone, Salaris, Bachis, Manca (17’ st Basciu), Cossu, Porcu. In panchina G. Cau, Cariga, Medde, Loi, Murru, Jaiteh. Allenatore Contini.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 4’ pt Pibiri, 34’ pt Fernandez, 45’ pt (r) Manca.

Note : espulso per doppia ammonizione, al 41’ st, Fadda (Abbasanta). Ammoniti Frau, Pibiri, Marcis, El Marrakchi. Recupero 3’ pt – 5’ st. Spettatori 400 circa.

Santa Giusta. Il Santa Giusta si impone nella gara di andata dei playout del girone B di Promozione contro l’Abbasanta (2-1). Pronti via e i padroni di casa passano con Pibiri che al 4’ riceve palla sulla sinistra, si accentra e dentro l’area lascia partire un destro sul secondo palo che si infila alle spalle di Mele. Al 20’ ci provano gli ospiti con una punizione di Manca, respinta da Parisi, e una conclusione dal limite di El Marrakchi fuori di poco. Al 34’ il raddoppio di testa realizzato da Fernandez (che festeggia così il suo 30esimo compleanno), su corner di Iesu. Prima dell’intervallo l’Abbasanta accorcia: al 45’ Manca si procura e realizza su rigore. Nella ripresa gli ospiti ci provano, ma il Santa Giusta fa buona guardia e cerca di colpire in contropiede (Iesu impegna Mele al 40’). L’Abbasanta chiude in 10 per l’espulsione di Fadda al 41’.

RIPRODUZIONE RISERVATA