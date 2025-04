Playout, le Women ko a Brescia 

Brixia 77

Dinamo sassari 64

RMB Brixia Brescia : Johnson 13, Togliani 9, Tagliamento 14, Estebas 6, Turkevichus 15, Moreni ne, Scalvini ne, Bongiorno, Ivanova 18, Dell'Olio ne, Pinardi ne, Nikolic 2. All. Cesaro.

Banco di sardegna Sassari : Gonzales 13, Begic 16, Carangelo 6, Toffolo 7, Natali 8, Taylor 10, Diallo 2, Grattini 2, Peana ne, Spiga ne. All. Restivo.

Arbitri : Moretti, Roiaz, Centonza.

Parziali : 14-17. 36-33, 58-54.

La Brixia si conferma bestia nera della Dinamo Women e sfrutta il fattore campo per imporsi 77-64 nella prima sfida dei playout per la permanenza nella A1 femminile. Non basta l'avvio ottimo (+9) alla squadra sassarese che negli ultimi 9 minuti subisce un break devastante di 19-2. Ritorno al PalaSerradimigni mercoledì alle 19.

Grande avvio (11-2 al 4') con Gonzales e Begic protagoniste. Distacci che resta sino al 14'. È Yurkevichius con Ivanova a guidare la rimonta delle bresciane che addirittura sorpassano con tripla di Tagliamento: 30-29 al 16'. Eloquente il 2/11 da tre delle biancoblù di Restivo.

Ormai è punto a punto in una gara spigolosa. Più a suo agio Brescia che prende il largo nell'ultimo quarto. La Dinamo Women crolla e finisce sepolta da un passivo impensabile al 31' quando era ancora avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA