Playout, la Dinamo non sfata il tabù 

Dinamo Sassari 73

Brixia Brescia 82

Banco di Sardegna Sassari : Gonzales 15, Begic 9, Carangelo 8, Toffolo 4, Natali 6, Taylor 29, Diallo 2, ne Grattini,Hajar e Spiga. All. Restivo.

Brixia Brescia : Johnson 19, Togliani 10, Tagliamento 20, Estebas, Yurkevichus 8, Moreni ne, Bongiorno 10, Ivanova 12, Dell’Olio ne, Nikolic 3. All. Cesaro.

Arbitri : Vita, Martellosio e Puccini.

Parziali : 16-21, 38-40, 59-59

Sassari. Brescia resta in Serie A1 di basket, Sassari dovrà guadagnarsi la salvezza nella sfida contro l’Alpo, dove almeno avrà il fattore campo sia nella prima gara, sia nell’eventuale “bella”.

La Brixia è proprio la bestia nera della Dinamo Women che ha sempre perso in stagione: 0/4 l’eloquente bilancio. Ancora una volta la formazione di Restivo ha ceduto nel finale dopo un match equilibratissimo, molto tattico (Brixia ha fatto persino la difesa triangle and two) e molto intenso.

Il finale- All 33’ le biancoblù di Restivo erano avanti di 3 punti trascinate da Taylor, ma hanno sbagliato tre azioni di fila per andare a due canestri di vantaggio. Invece Brescia nel finale ha mostrato lucidità e continuità in quel bel gioco corale d’attacco che ha portato ben cinque giocatrici in doppia cifra.

Il break di 14-2 piazzato dalle ospiti ha schienato la Dinamo Women che non è riuscita a rispondere con tutto il quintetto come avrebbe voluto. Due esempi: Begic all’asciutto nell’ultima frazione e Carangelo ottima rimbalzista (10) ma sottotono in attacco dove ha avuto solo un paio di fiammate a cavallo del terzo quarto. Insomma, non è stata la bella squadra ammirata in Eurocup. Occorrerà ritrovarla per confermare il pronostico che la vede favorita nell’ultimo playout contro il fanalino di coda della A1 femminile.

RIPRODUZIONE RISERVATA