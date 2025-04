Playout in A1F: Brixia-Dinamo A2F, c’è il derby 

Per la Dinamo Women è arrivato il momento della verità. Oggi a Brescia (palla a due alle 18) le biancoblù scendono in campo per il primo atto dei playout di A1 Femminile contro la Rmb Brixia. La serie è articolata al meglio delle tre partite: chi arriva a due successi è salvo, chi perde avrà a disposizione un’altra chance contro Alpo, ultima classificata al termine della regular season. Il secondo atto si disputerà al PalaSerradimigni, mercoledì alle 19. «Affrontiamo un’ottima squadra, che ha già saputo batterci in questa stagione», afferma il tecnico Restivo, «dovremo prestare attenzione alle transizioni e alla loro pericolosità nel tiro da tre punti».

Brividi a Selargius

In A2 Femminile è tempo di derby: alle 18, al PalaVienna di Selargius, Nuova Icom e Sardegna Marmi si affrontano in un match che conta parecchio in termini di classifica. Appaiate a quota 22 punti a 80 minuti dal termine della stagione regolare, le due compagini vanno a caccia di un successo che potrebbe definitivamente spalancare le porte dei playoff. Le giallonere vogliono “vendicare” il ko dell’andata, la Virtus punta forte sull’energia dell’ex El Habbab. ( ro.r. )

