Playout, Dinamo senza scelta contro Brescia 

Sassari. La Dinamo Women vuole battere la bastia nera Brixia per andare alla terza gara dei playout salvezza. Stasera alle 19 si gioca al PalaSerradimigni e la società ha messo i biglietti a basso prezzo (5 euro in tutti i settori, un euro per gli Under 12) con la speranza che aumentino gli abituali tifosi e aiutino la squadra. Sabato a Brescia le padrone di casa l'hanno spuntata nei minuti finali 77-64 dopo tre quarti molto equilibrati.

Coach Antonello Restivo è deciso: «Vogliamo portare la serie a gara3 e per poter vincere dobbiamo essere più bravi rispetto a gara uno ad alzare l’aggressività difensiva e soprattutto la continuità offensiva. Non dobbiamo smettere nei 40 minuti di creare dei tiri aperti e dobbiamo alzare le nostre percentuali. In certi match bisogna ancor di più capire che la determinazione e la voglia di lottare assieme sono fondamentali».

Occhio alle tante difese a zona della Brixia e a Tagliamento, Ivanova e Yurkevichus, tutte in doppia cifra, senza dimenticare l'ex play Togliani, autrice di una buonissima prestazione. Dal canto suo Sassari deve migliorare le percentuali nel tiro da fuori (solo 6/25 da tre) e provare a perdere qualche pallone in meno.

