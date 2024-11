Playout A1, il Tc Cagliari a Genova 

Otto giorni che valgono una stagione. Iniziano domani i playout che vedranno il Tc Cagliari cercare di assicurarsi un posto nel campionato di Serie A1 a squadre femminile anche per il 2025. Per il match d'andata, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello giocheranno sui campi del Park Tc Genova. Le cagliaritane hanno chiuso il girone 2 con gli stessi punti delle prime due in classifica (Tc Rungg Sudtirol e At Verona), che disputeranno le semifinali-scudetto per un maggior numero di incontri vinti, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre le genovesi hanno chiuso il girone 1 all'ultimo posto, con una vittoria, due pari e tre sconfitte.

Invernale in campo

Il Campionato Invernale vive la sua quarta domenica. Due squadre in vetta nella Prima serie maschile: il Poggio Sport Village A, che ospita il Cus Cagliari A, e il Tc Cagliari A, che va a Sassari contro la Torres A. Completa il programma Tc Alghero A-Tennis Elmas. Per la Prima serie femminile, oggi si gioca il recupero della terza giornata tra Quattro Mori Team A e la capolista Tc Cagliari A. Domenica, doppio match sui campi del circolo di Monte Urpinu, con la squadra A che ospita il Tc Terranova e la B che riceve la visita della Torres, mentre il Quattro Mori gioca in casa del Generale Rossi.



