Playout a rischio per il 360 

Sarà decisiva l’ultima giornata per sapere se il 360 GG Monastir potrà o meno giocare i playout per restare in Serie A. La sconfitta nel penultimo turno di campionato contro l’Olimpus Roma per 5-2 ha complicato la situazione. Dopo sei risultati utili consecutivi ottenuti in casa, i bianconeri sono stati battuti dalla seconda in classifica. Il 360 GG resta quartultimo, ma la distanza dall’Italservice Pesaro di 8 punti è troppa per la disputa dello spareggio.

La partita

Il primo tempo è tutto di marca Olimpus Roma, che chiude avanti 2-0 grazie ai gol segnati da Sacon e Cutrignelli. Avvio di ripresa choc per il 360 GG, che incassa il 3-0 di Dimas dopo 22 secondi. Al 5’ viene espulso Cutrignelli per doppio giallo e la squadra di Podda ne approfitta per segnare con Moura. Dimas firma il nuovo allungo romano, mentre Dani Martin accorcia sul 4-2. Nel finale il 360 GG cerca la rimonta col portiere di movimento, ma a tempo quasi scaduto Cutrupi trova il 5-2.

Playout a rischio

La contemporanea vittoria dell’Italservice Pesaro per 7-2 sulla Feldi Eboli complica la situazione. Per la disputa dello spareggio devono esserci al massimo 7 punti tra quintultima e quartultima, ma in questo momento sono 8. L’unica possibilità per il 360 GG per andare al playout è quella di vincere ad Avellino contro la Sandro Abate nell’ultima giornata e sperare che il Pesaro non vinca a Padova contro il Petrarca. «Non è stata certamente la nostra giornata migliore. Ora giocheremo la nostra ultima partita e raccoglieremo quello che ci siamo meritati. Non dipende più solamente da noi, ma proveremo a dare il massimo fino alla fine», il commento a fine gara del tecnico Diego Podda.