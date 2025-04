Playoff: vince il Quartu, pareggia la jasna nei playout poker della san sebastiano 

Un successo e un pareggio per le due sarde nei match d’andata dei playoff di Serie B. Vince il Quartu, che a Villaspeciosa batte 4-3 il Cures grazie ai gol di Sanna, Murroni, Cau e Serginho e guadagna così un bel vantaggio in vista del ritorno in programma sabato nel Lazio

Pari

Per la Jasnagora non è un vantaggio in termini di punteggio ma il 5-5 contro il Real Five Rho strappato a Pero è un risultato importante, soprattutto considerando che sabato i cagliaritani giocheranno il ritorno in casa al PalaConi. La gara è stata sempre in equilibrio, la squadra di Cocco è stata capace di rimontare due reti nel finale con Ruzzu e il tiro libero di Ruggiu. Gli altri gol portano le firme di Lintas (doppietta) e Alan.

Vittoria

Nei playout per restare in Serie B la San Sebastiano Ussana si è imposta con un bel 4-0 in casa contro il Club Sport Roma. Sblocca il match Deiana, mentre nella ripresa arrivano la doppietta di Curreli e un’autorete ospite per il poker che indirizza in maniera importante lo spareggio salvezza. Sabato a Roma sarà decisivo il match di ritorno.

Monastir

Il Monastir scenderà in campo giovedì per l’andata del playout di Serie B contro il Città Giardino Marassi. La partita, in programma inizialmente sabato, è stata rinviata per i funerali di Papa Francesco. Calcio d’inizio al PalaDiamante di Genova alle 16. Sabato il ritorno a Monastir.

Serie C1

Sabato sarà anche il giorno della finale regionale dei playoff di Serie C1. Al palazzetto di Villaspeciosa si affronteranno il Villaspeciosa, che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare, e il C’è Chi Ciak, che ha terminato in terza posizione. Nel primo turno il Villaspeciosa ha battuto ai supplementari il Domus Chia per 4-1, mentre il C’è Chi Ciak ha eliminato il Sestu Sardinia pareggiando 6-6 sempre ai supplementari e superando il turno grazie alla miglior posizione in classifica. La finale inizierà alle 18,30. Chi vince accede alla fase nazionale dei playoff per conquistare un posto nella prossima Serie B.

