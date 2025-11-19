Playoff, tremano gli azzurri 

Va in scena a Zurigo un triste deja vu per la nazionale italiana, costretta per la terza volta di fila ad assistere a un sorteggio per sapere chi dovrà cercare di battere agli spareggi per cercare di accedere dalla porta di servizio al Mondiale 2026. Un torneo dove invece sono appena entrate con tutti gli onori le rappresentative della minuscola Curacao e della travagliatissima Haiti, insieme con tutte le big del calcio. Gli azzurri sono invece una delle 16 squadre che a fine marzo dovranno lottare per strappare uno degli ultimi quattro pass europei disponibili, in un percorso che prevede un doppio ostacolo, semifinale (26 marzo) e finale (31 marzo).

Gli incroci

Occupando l'Italia, per ragione di ranking, la prima delle quattro fasce in cui sono divise le partecipanti, Gattuso e Buffon che saranno in Svizzera per conoscere il percorso che attende gli azzurri sanno già chi potrebbero incontrare nel primo match: una tra Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania e Svezia, che occupano la quarta fascia. Due di queste causarono la mancata partecipazione dell'Italia a Russia 2018, la Svezia, e Qatar 2022, la Macedonia. Una scena che potrebbe ripetersi domani, anche se l'auspicio è non ritrovarsi di nuovo a vedersela con gli scandinavi che sono sulla carta la squadra più forte anche se reduce da un imbarazzante girone di qualificazione (zero vittorie e quattro ko in sei partite), potendo schierare due punte di valore come Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Non sono Haaland, ma giocano nell'Arsenal e nel Liverpool e qualcosa vorrà dire. I macedoni non hanno sfigurato nel loro girone, perdendo una sola volta contro il Galles e pareggiando due volte col Belgio, ma più che per qualità - il napoletano Elmas è forse il miglior giocatore - si distinguono per organizzazione e impegno. A creare qualche brivido, poi, c'è il fantasma dell'incredibile ko subito dagli azzurri nel marzo del 2022. La Romania è una squadra umorale, nelle qualificazioni ha in pratica solo perso o vinto, che comunque si spera di affrontare in un'eventuale giornata storta. Lo stesso dicasi per la Nord Irlanda, tre vittorie e tre sconfitte nel girone, molto dotata fisicamente. L'Italia giocherà di sicuro la semifinale in casa, ma visto quel che capitò a Palermo tre anni e mezzo fa il vantaggio sarà importante ma non decisivo.

L’eventuale finale

Tutto da scoprire nel sorteggio di domani è lo scenario dell'eventuale finale del 31 marzo, dove l'Italia si troverebbe ad affrontare una squadra di seconda fascia (Galles, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) o di terza (Albania, Bosnia, Kosovo e Irlanda), dal peso specifico più elevato e con la possibilità di andare a giocarsi il pass in trasferta. Lo stesso giorno delle finali europee, si chiuderà anche lo spareggio intercontinentale che definirà altre due delle 48 squadre ammesse al torneo iridato. Anche questo si svolgerà con la formula semifinali e finale e vedrà in lizza Bolivia, Iraq, Giamaica, Nuova Caledonia e Suriname. Tutte le altre 42 nazionali, aspettano intanto il sorteggio del 5 dicembre prossimo al Kennedy Center di Washington, per conoscere la composizione dei gironi del torneo, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti a partire dall'11 giugno.

