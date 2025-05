playoff: tortolì in trionfo Contu stende il Sant’Elena 

Tortolì 2

Sant’Elena 0

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Forense, De Zan, Marcich; Orrù, S. Loi (28’ st Rarinca), Pili (24’ st Ferrareis), F. Serra, Contu; Oses (28’ st Cocco), Timpanaro (42’ st Vincis). In panchina Tangianu, Rodrigues, Pascual, E. Loi, Acosta. Allenatore Criscuolo (Mereu squalificato).

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Dessì (24’ st Zeby), Angiargia, Pinna, Amud; Rotaru (24’ st Piras), Minerba, Delogu; Ferro, Pilleri, D’Agostino. In panchina A. Serra, Mura, Auriemma, Boi, Giancarli, Saba, Iesu. Allenatore Loi.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nella ripresa 18’ e 23’ Contu.

Note : espulso Amud; ammonito Oses; recupero 3’ pt-4’ st; spettatori 600.

Tortolì. Simone Contu si prende la scena. Il terzino di 28 anni è la bestia nera del Sant’Elena: gol all’andata, doppietta al ritorno. È lui che avvicina il Tortolì al sogno Eccellenza. Non c’è la certezza sul ripescaggio, subordinato a dinamiche che saranno più chiare tra qualche settimana, ma intanto i rossoblù sono in cima alla griglia delle squadre che nutrono ambizioni. In un Fra Locci tutto esaurito (nutrita la presenza dei tifosi ospiti, sportivissimi) l’undici di Tore Mereu vince 2-0 e la sfida con i biancoverdi si chiude nel complesso 3-1 tenendo conto del risultato (1-1) dell’andata.

Primo tempo

La partita comincia sul filo di un equilibrio sottile, subito a rischio da una parte e dell’altra. Al 7’ D’Agostino dà quasi un dispiacere ai suoi ex tifosi: la sua punizione si stampa sulla traversa. Il 23 si ripete al 22’ quando con n tocco d’astuzia fra una selva di gambe anticipa d’un soffio il suo diretto avversario ma la palla si spegne sul fondo, complice una deviazione in extremis. Duecento secondi dopo l’occasione per fare gol ce l’ha Oses, che ha l’intero specchio davanti per colpire ma cincischia e centra il palo alla destra di Sanna. Il ritmo è intenso, con strappi più del Sant’Elena che però non capitalizza. I rossoblù sono più guardinghi, preferiscono aspettare l’avversario nella loro metà campo e poi ripartire.

La ripresa

È il 10’ quando Timpanaro tenta la giocata dell’anno: vede Sanna fuori dalla porta, calcia di sinistro dal cerchio di centrocampo ma nel frattempo il portiere ospite recupera la posizione e sventa l’assalto. La svolta al 18’. Il baby Simone Loi danza in area col pallone, scarica un rasoterra che Sanna respinge sui piedi di Contu che controlla quel poco che basta per aggiustarsi la palla e piazzarla all’angolino per l’1-0. Il fattore Loi-Contu è decisivo anche al 23’. Il centrocampista di Triei viene atterrato all’altezza del vertice alto dell’area, Contu s’incarica della battuta della punizione che s’insacca all’incrocio. Il Sant’Elena gioca in 10 gli ultimi minuti per il rosso ad Amud. Al triplice fischio festa rossoblù.

