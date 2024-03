Playoff, stasera le prime squadre semifinaliste? 

Potrebbero arrivare questa sera i primi verdetti sulle semifinali playoff della C Unica. Dopo aver fatto sua Gara 1 sul campo amico di Sorso, l’Innovyou Sennori di Hubalek prova a chiudere i conti al PalaSimula di Sassari, tana della Dinamo Academy Alghero (ore 20). La Gara 2 più attesa è in programma a Calasetta (18), dove la Ferrini Delogu Legnami è chiamata a superare Il Veliero per rimediare allo scivolone interno di sabato scorso. In caso di affermazione biancoverde, ogni discorso qualificazione sarebbe rimandato alla “bella” da giocare sabato prossimo al PalaSant’Elena. Daniele Cocco, coach dei quartesi, spera nel recupero di Samoggia, limitato da alcuni acciacchi nel primo confronto della serie.

Proverà a staccare il pass per il turno successivo anche il Sant’Orsola, vittorioso per 73-72 in Gara 1 e desideroso di archiviare la pratica contro la Torres di coach Carlini, chiamata a sua volta a un’immediata reazione per restare in piedi (17.30). Fine settimana di riposo, infine, per Antonianum e Olimpia, che torneranno in campo per Gara 2 giovedì alle 20.45 a Quartu. Dopo aver sorpreso i “Pumas” a Monte Mixi, i biancoblù allenati da Bogo andranno a caccia di un sorprendente bis.



RIPRODUZIONE RISERVATA