Playoff sì o no: è polemica 

Playoff sì, playoff no. Due partite al termine del campionato e nel girone B di Promozione esplode la polemica sugli spareggi per salire in Eccellenza.

Nel mirino è finita la puntualizzazione con cui il Comitato sardo, aggiungendo un dettaglio non presente nel regolamento diffuso a inizio stagione, ha ulteriormente specificato chi può giocarli e chi no. Una frase che ha convinto i club in terza e quarta posizione (Ozierese e Luogosanto, con Coghinas e Usinese subito dietro) a ritenere di non avere più chance in una lotta che al momento li vedrebbe pienamente in corsa.

La Federazione però è intervenuta subito buttando acqua sul fuoco: non cambia nulla, ha spiegato il presidente Gianni Cadoni.

La regola

Cosa è accaduto? Il Comitato regionale nel comunicato di due giorni fa ha illustrato il meccanismo in base al quale si giocheranno gli spareggi. Le squadre che arrivano dal secondo al quinto posto si qualificano e si incrociano tra loro (seconda-quinta, terza-quarta); le due vincitrici si sfidano nella finale del proprio gruppo e chi prevale gioca la finalissima contro chi ha ottenuto lo stesso risultato nell’altro girone. Il tutto serve a formare una graduatoria definitiva da utilizzare in caso siano necessari i ripescaggi in Eccellenza.

La situazione

C’è una postilla, già evidenziata nel regolamento pubblicato lo scorso settembre: la semifinale tra seconda e quinta e tra terza e quarta non si gioca nel caso il divario che separa le varie contendenti a fine campionato sia di almeno 10 punti. Nel caso, chi arriva davanti passa direttamente alla finale del proprio gruppo.

Il girone A è ancora apertissimo (quattro i club in lotta e divisi da pochi punti), mentre la situazione nel gruppo B è delineata: Alghero promosso, Bonorva sicuro del secondo posto e in pratica anche della finale playoff del girone (gli basta un pari in due gare, ha 73 punti e 16 di margine sulla terza). Deve solo attendere di scoprire chi tra Ozierese (57 punti), Luogosanto (quarto a 55), Coghinas (53) e Usinese (52) giocherà l’altro spareggio, cioè la sfida dalla quale uscirà la sua avversaria.

Il problema

Quantomeno questa era la convinzione. Ma nel comunicato di martedì c’è qualcosa di più, ritenuto scontato dalla Federazione ma probabilmente non comprensibile all’esterno.

Vi si spiega come sia «evidente», pur non essendo stato specificato a inizio stagione, «che se la differenza punti al termine del campionato sarà maggiore o uguale a 10» anche tra le squadre «seconda e terza», la «seconda classificata sarà ammessa direttamente al terzo turno» dei playoff: cioè alla finalissima che la metterà davanti alla «vincente» dei playoff «dell’altro girone». Cancellando dunque d’ufficio, questa l’interpretazione delle squadre ancora in lotta per quelle posizioni, la semifinale tra terza e quarta.

Malumori

Il Luogosanto sulla propria pagina Facebook ha parlato espressamente di «regole cambiate» per poi chiedere: «Vi sembra normale tutto questo? Come falsare il campionato a due giornate dal termine».

L’Ozierese con più cautela si è detta «perplessa», sottolineando la presenza di una «novità» che ha reso la società «non contenta», viste anche le spese sostenute a gennaio per rinforzare la squadra. E c’è l’ipotesi di inviare una pec alla Federazione per rendere noto in via ufficiale questo stato d’animo.

Il presidente

Tuttavia per la Federazione la realtà è differente. Secondo il presidente Gianni Cadoni è stato solamente «chiarito» qualcosa «che per noi è scontato e normale»: se una squadra ha accumulato un tale vantaggio sulle rivali «è giusto che acceda direttamente alla finale».

In ogni caso in realtà la sfida tra terza e quarta resta in programma, anche se sarà utile unicamente a completare la graduatoria utile per eventuali ripescaggi. Tra l’altro il regolamento nazionale «prevede che con 10 punti di differenza i playoff non si giochino proprio, ma noi per spirito sportivo abbiamo deciso di farli disputare lo stesso. Del resto è il primo anno che agli spareggi possono partecipare otto formazioni, perché sino al 2025 vi accedevano in quattro. A dimostrazione che la Federazione ha voluto coinvolgere ancora di più le società».

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