Playoff scudetto e Coppa Italia I quattro sardi sono pronti 

Lorenzo Etzi, Marco Pasculli, Michele Podda e Riccardo Siddi. Sono i quattro mori della Serie A. Con le rispettive squadre - Feldi Eboli, L84, Meta Catania ed Ecocity Genzano - i quattro giocatori sardi lottano per un posto nei playoff scudetto e sono pronti a disputare Final Eight di Coppa Italia di metà marzo nelle Marche.

In Nazionale

Nel frattempo però c’è la Nazionale, che stasera e martedì affronterà Malta nella doppia sfida per le qualificazioni agli Europei del 2026. Tra i convocati azzurri ci sono anche Podda ed Etzi. I due torneranno a giocare insieme prima di affrontarsi nuovamente con i propri club. Dopo lo scudetto dello scorso anno con la Meta Catania e la Supercoppa vinta a gennaio, Michele Podda punta anche alla Coppa Italia: «Sarà la prima volta che vivrò le Final Eight di Serie A. Sarà sicuramente emozionante e tosta, ma ho molta fiducia nella nostra squadra e lotteremo per portare un altro titolo importante a Catania. La nostra stagione sta andando bene, nonostante tutte le competizioni che abbiamo affrontato, tra Champions League e Supercoppa, siamo a soli due punti dalla vetta». In campionato è Lorenzo Etzi con la sua Feldi Eboli a guardare tutti dall’alto verso il basso: «Siamo primi in classifica, ma non ci diamo tanto peso», dice Etzi, «ci fa piacere e ci dà fiducia, ma sappiamo che poi i playoff sono un altro campionato. Alle Final Eight cercheremo di arrivare in fondo, sarebbe bellissimo portare la Coppa Italia a Eboli».

Il veterano

Proprio con la Feldi Eboli aveva vinto lo scudetto nel 2022/23 Marco Pasculli, il portiere oggi in forza alla L84: «Quello scudetto è stato un sogno. Ricordo con piacere il rigore parato a Cuzzolino per vincere gara 1», dice l’estremo difensore, «quest’anno il campionato è molto equilibrato, con la L84 siamo sesti e puntiamo ad entrare nei playoff tra le prime quattro. L’altro obiettivo era quello di qualificarci per la Coppa Italia e ci siamo riusciti. Andremo nelle Marche per provare a vincere. Questo è il mio undicesimo anno consecutivo in A, ormai mi sento un veterano e mi piace dare consigli ai più giovani».

L’esordiente

È al primo anno in A, invece, Riccardo Siddi. Fresco di laurea in Scienze della comunicazione con una tesi proprio sul futsal, il classe 2001 sta attraversando un momento d’oro con i primi due gol segnati in maglia Ecocity. «Dopo un inizio di stagione complicato, sto trovando sempre più spazio», dice Siddi, «sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni. A inizio stagione ho giocato con Ricardinho, il più forte di sempre. È stato più di un orgoglio, abbiamo instaurato un bel rapporto e ci sentiamo ancora. Mi alleno tutti i giorni con Mammarella e Taborda, due esempi straordinari. Ora pensiamo alla Coppa Italia di marzo. Per noi sarebbe un bellissimo traguardo».

