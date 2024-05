Playoff, Quartu in finale  Leonardo sfida decisiva 

Il Quartu è in finale playoff. Negli spareggi promozione nazionali di C1, i biancorossi superano il primo turno contro il Rho Futsal e accedono all’ultimo atto per conquistare la Serie B. La sconfitta in Lombardia per 10-8 è stata indolore per la squadra di Diana, che si era imposta per 10-4 nel match d’andata e ha potuto amministrare nella gara di ritorno il vantaggio. Decisivi per i quartesi il poker di Rafinha e le reti messe a segno da Cissè, Costa, Serginho e Manunza. Il Quartu ora affronterà in finale i piemontesi della Sermig, che hanno eliminato i liguri del Taggia vincendo entrambe le sfide: 6-0 in trasferta e 3-0 in casa. Il primo atto della finale si giocherà a Torino sabato. Il ritorno in Sardegna l'8 giugno. Il Quartu, reduce da due promozioni in due anni, punta alla terza consecutiva.

Leonardo

Sogna la finale playoff anche la Leonardo, impegnata questa sera a Pordenone nel ritorno della semifinale di A2 Élite. I cagliaritani si giocano una fetta importante di Serie A contro il Pordenone e al PalaFlora partiranno anche dall’importante vantaggio della gara d’andata, vinta per 4-1 grazie alle reti messe a segno da Dos Santos, Demurtas, Acco e Guti. In caso di parità nella doppia sfida, che arriverebbe con un successo dei friulani di tre reti, si procederà con due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno. Non ci sarebbero invece i tiri di rigore: con un’ulteriore parità sarebbe il Pordenone a qualificarsi grazie al miglior piazzamento in regular season rispetto alla Leo. «Ci sarà da lottare e correre fino alla fine», aveva dichiarato Fernando Dos Santos al termine del match d’andata, «queste sono le ultime mie partite con la Leonardo. Ho detto ai miei compagni prima dei playoff che gli avrei fatto vivere un altro sogno e siamo sulla strada giusta. Spero di lasciare questa squadra in Serie A». In palio c’è un posto per la finale che assegna la promozione in Serie A. Si disputerà domenica 2 giugno in gara secca a Faenza contro la Vitulano Durgstore Manfredonia, che ha già ottenuto il pass con il doppio successo sul Città di Melilli: 3-2 nell'andata in Sicilia e 6-3 nel ritorno in Puglia.

Monastir U15

Le belle notizie per il futsal sardo arrivano anche dal settore giovanile. L’Under 15 del Monastir ha centrato la storica qualificazione alle Final Four scudetto di categoria che si disputeranno nel prossimo weekend. Decisiva la vittoria per 3-2 in trasferta a Brandizzo, in Piemonte, contro la L84 firmata dalla doppietta di Congia e la rete di Podda. Per il Monastir si tratta della prima volta alle Final Four scudetto Under 15. Un risultato storico ottenuto contro una L84 che da anni milita con la prima squadra in Serie A. Nelle altre gare del girone, i biancoblù avevano battuto il Mantova 5-2 e la CDM Futsal per 5-4. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno l'ultimo atto che assegna lo scudetto Under 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA