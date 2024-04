Playoff-playout, corsa aperta 

Una gara al termine del campionato di Eccellenza, quattro per concludere quello di Promozione. Poi sarà tempo di spareggi, per salire di categoria e per non retrocedere. E anche di ripescaggi. Uun calendario fitto che si prolungherà sino a giugno.

Il massimo torneo

Nel massimo campionato sardo i playoff nella scorsa stagione erano saltati per l’enorme distacco fra la seconda e la terza in classifica (28 punti fra il Budoni e la coppia Ferrini-Ghilarza). Quest’anno la prima fase riguarderà gli spareggi regionali. In semifinale, gara unica, la squadra arrivata seconda ospiterà la quinta e la terza riceverà la quarta: in caso di parità al 90’ si disputeranno i supplementari. Dopo il 120’ non sono previsti rigori, nel caso passerà la squadra meglio piazzata (ossia quella che giocherà in casa). La finale secca è prevista in campo neutro, con un’identica formula se finisse in pareggio. Chi vincerà la fase regionale si qualificherà a quella nazionale, che vedrà gare di andata e ritorno: già sicuro l’avversario nel primo turno, ossia il Terni Fc arrivato secondo nell’Eccellenza umbra. La squadra sarda giocherà l’andata in trasferta il 26 maggio e il ritorno in casa il 2 giugno. Chi passa affronterà una formazione ligure o del girone B lombardo nel turno che metterà in palio la Serie D: andata il 9 giugno, ritorno il 16 dello stesso mese.

Un gradino più giù

Contrariamente all’Eccellenza, in Promozione i playoff non danno la certezza del salto di categoria ma definiscono la graduatoria per il completamento dell’organico o gli eventuali ripescaggi, una lista che sarà utilizzata solo se necessario (l’obiettivo del Comitato regionale è avere campionati a 16 squadre). Il primo turno, una gara unica prevista in casa della miglior classificata, vedrà a incrocio la seconda e la terza del girone A contro la terza e la seconda del gruppo B. Per le finali sono previste partite di andata e ritorno sia per il primo e secondo posto sia per il terzo e quarto. Un sorteggio stabilirà chi giocherà la prima in trasferta. In caso di parità tempi ci saranno i supplementari, con i rigori solo nelle finali.

Retrocessione

Discorso più semplice per gli spareggi salvezza. Sia in Eccellenza sia in Promozione i playout vedranno in campo quartultima contro quintultima: match di andata e ritorno con la squadra meglio piazzata che giocherà l’esordio in trasferta e - in caso di parità al termine dei due confronti - si salverà senza né tempi supplementari né rigori. I gol in trasferta non valgono doppio.

Le date

Per avere la certezza dei giorni in cui si disputeranno le partite bisogna attendere la fine dei tornei, perché potrebbero rendersi necessari degli spareggi per definire la vittoria del girone B di Promozione e alcune retrocessioni dirette. Altrimenti, in Eccellenza i playoff regionali e playout sono previsti il 5 e 12 maggio; in Promozione i playoff il 19 maggio (semifinali), il 26 maggio e il 2 giugno (finali), i playout il 19 e il 26 maggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA