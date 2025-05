Playoff, oggi l’Esperia a Roma con la Carver 

Inizia da Roma il cammino nei playoff di B Interregionale della Confelici Cagliari: questa sera (18.30) i rossoblù saranno impegnati in Gara 1 dei quarti di finale contro la Carver, vera e propria bestia nera delle ultime stagioni.

L’Esperia proverà a imporsi in una serie al meglio delle tre partite, che si sposterà giovedì 15 maggio a Monte Mixi per Gara 2, con l’eventuale “bella” in programma nuovamente nella Capitale, domenica 18. Una sfida ad alto coefficiente di difficoltà, che Villani e soci affrontano senza timori.

I romani, quarti nella Poule Gold con 24 punti, hanno preceduto di due lunghezze proprio l’Esperia, quinta a quota 22, grazie al colpo esterno all’ultima giornata contro Matelica. Un finale in crescendo per la formazione cagliaritana, che aveva iniziato la seconda fase con cinque sconfitte nelle prime sei partite, salvo poi ritrovare continuità e fiducia nel girone di ritorno.

Precedenti da ribaltare

I precedenti stagionali, però, non sono benauguranti: due sconfitte per l’Esperia, 68-66 all’andata e 76-67 al ritorno. Ma è una tradizione negativa che affonda le radici ai tempi della C Gold, con i rossoblù non sono mai riusciti ad avere la meglio nei confronti diretti con la compagine di Cinecittà.

Il roster laziale, guidato da coach Tretta, si distingue per solidità ed equilibrio, con interpreti di esperienza come Benincasa e il lungo Martino, pericoloso non solo vicino al ferro. Una squadra fisica, capace di colpire con più soluzioni e senza veri punti deboli.

L’incognita più pesante, per l’Esperia, riguarda le condizioni fisiche: Bartolozzi, reduce da un’operazione al menisco, e Potì, alle prese con un infortunio alla caviglia, restano in dubbio. Ma coach Manca rifiuta ogni alibi: «Chi ci sarà darà tutto. Il lavoro che c’è dietro a questo traguardo è lungo e profondo. Gara 1 può mettere pressione a chi gioca in casa, noi arriviamo con entusiasmo e convinzione: ce la giocheremo a viso aperto».



